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Bigadiç'te Başkan Avcu, Esenli'de yol yapım çalışmalarını inceledi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:06
Bigadiç'te Başkan Avcu, Esenli'de yol yapım çalışmalarını inceledi
Bigadiç'te Başkan Avcu, Esenli'de yol yapım çalışmalarını inceledi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı İsmail Avcu kırsal Esenli Mahallesinde yol yapım çalışmalarını inceledi. Vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelen Başkan Avcu, sohbet etti çay içti.
Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu Esenli Mahalle Muhtarı Gürkan Değirmenci karşıladı. Başkan Avcu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünden gelen görevliler ile birlikte Esenli Mahallesi yolu üzerinde yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Avcu, şehirde ne varsa kırsalda da onun olacağını söyledi. Başkan Avcu, yol yapım çalışmalarına önem verdiklerini kaydetti.
(FT)

29.07.2017 15:07:38 TSI
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