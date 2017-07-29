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Burhaniye'de belediye 60 daireyi ihale etti

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:06
Burhaniye'de belediye 60 daireyi ihale etti
Burhaniye'de belediye 60 daireyi ihale etti

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi'nin planladığı konut projelerinden olan 60 dairelik konutun ihalesi yapıldı. Ahmet Akın Kültür Merkezinin yanında yer alan proje ihalesinin tamamlandığını anlatan Başkan Necdet Uysal, konut yapımına devam edileceğini söyledi..
Burhaniye Belediyesi'nin planladığı konut projelerinden bir tanesi olan Ahmet Akın Kültür Merkezi ve Eğitimciler Sitesi yanında yer alan 60 dairelik kat karşılığı yapım ihalesi Belediye Encümen Odasında yapıldı. Encümen huzurunda yapılan ihale, 20 daire ve 400 bin TL bedelin belediyeye kalmasıyla sonuçlandı. İhale sonunda açıklama yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal "Burhaniye'mizin Bahçelievler Mahallesinde olan Ahmet Akın Kültür Merkezi ve Eğitimciler Sitesi yanında kalan 820 ada 3 parselde kayıtlı alanda 3 blok toplamda 60 dairenin yapımı için düğmeye bastık. Kat Karşılığı Yapım ihalesini yaptığımız konutların B Bloğun yani 20 dairenin Belediyemize kalması suretiyle 400 bin TL teklif eden firma yapım işi ihalesini aldı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(FT)

29.07.2017 15:08:27 TSI
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