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Bu kahvehanede çay, ayran ve limonata 50 kuruş



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kahvehanelerde 75 kuruştan 2 liraya kadar çay satışı yapılırken, çay ocağı işletmecisi Uğur Eroğlu, çayıda, ayranıda limonatayıda 50 kuruşa satıyor.

İlçenin Kavakdibi Caddesinde çay ocağı işleten 47 yaşındaki Uğur Eroğlu, ucuz ve kaliteli servisi ile takdir topladı. Çay ocağını yeni açmasına karşın müşteri sayısının iyi olduğunu bildiren Uğur Eroğlu, işini severek yaptığını söyledi. Bu fiyatlarla da para kazanıldığını anlatan Eroğlu "Kahvehane işletmeciliği baba mesleği. 1992 yılında Niğde'den Burhaniye'ye geldim. O günden beri de çay ocağı işletiyorum. Kavakdibi Caddesine de yeni taşındım. Caddedeki esnaflara servis yapıyorum. Ayrıca, çay ocağımıza gelen konuklarımıza hizmet veriyorum. Şu anda, çay, ayran ve diğer soğuk içecekleri 50 kuruştan satıyorum. Hem ucuz hem de kaliteli hizmet vermeye gayret ediyorum. Bu yüzden de müşteri sayımız iyi" dedi. Çay ocağının müdavimlerinden olan Ramazan Kuş da "Uğur kardeşimiz hem ucuz hem de kaliteli hizmet veriyor. Bunun için bizde burayı tercih ediyoruz" dedi.

(FT-EME)



29.07.2017 15:11:23 TSI

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