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Anamur 11. Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali başladı

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, festivalin Anamur'un tanıtımına büyük katkılar sağlayacağını söyledi



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Anamur Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı.

Anamur Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde 28-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalin açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, ilçe protokolü ve Anamurlular katıldı.

"Festival, Anamur'a büyük katkılar sağlayacak"

Festivalde bir konuşma yapan Başkan Kocamaz, Mersin ekonomisini ve turizmini canlandırmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz festivalimiz de turizm ve tarımın parlayan yıldızı Anamur'umuzun tüm değerlerinin ülkemiz ve dünya genelinde daha çok tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Mersin'in diğer ilçeleri gibi Anamur ilçesinin de sürekli geliştiğini ve değiştiğini dile getiren Kocamaz, "Anamur her geçen gün ilçeye gelen insanların layık olduğu bir kent haline dönüşüyor. Bizim görevimiz halkımızın hayatını kolaylaştırmak. Bu yüzden çok geniş bir coğrafyada gece gündüz demeden hizmet vermeye çalışıyoruz. Halkımızın beklentilerini boşa çıkarmamak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

İnsanları birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile Mersin ve Anamur halkı için yapılan festivalin son derece önemli olduğunu vurgulayan Kocamaz, festivalle bir taraftan Anamur ile özdeşleşmiş olan Anamur muzunu tanıttıklarını, diğer taraftan da kültüre ve geleceğe sahip çıktıklarını söyledi.

Anamur Belediye Başkanı Türe ise bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin gerek birlik ve beraberliğin pekişmesi gerekse ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından festival alanında bulunan stantları gezen Başkan Kocamaz, ürünleri inceledi. Kocamaz, daha sonra Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin öğrencinin katıldığı TEOG sınavının ikisinden de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Yaren Aslanbuğa'ya ödül verdi. Ayrıca 2016-2017 Liselerarası Güreş Olimpiyat Oyunları Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan Nur Çınar'a da ödül veren Kocamaz, Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'ne katkı sağlayan firma yetkililerine de teşekkür plaketi verdi.

Anamur ilçesinin kültürel değerlerinin yanı sıra ilçe ile özdeşleşen meşhur Anamur muzunun ve diğer ürünlerinin tanıtıldığı festivalin ilk gününde halk dansları gösterileri gerçekleşirken, sanatçı Orhan Hakalmaz da bir konser verdi.

(KYM-Y)



29.07.2017 15:12:57 TSI

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