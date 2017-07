YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ayvalıkgücü Belediyespor sahaya indi

Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'den yeniden 3. Lige çıkmak için mücadele verecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor yeni sezon öncesinde ilk çalışmasını kendi tesislerine yaptı.

Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın öncülüğünde, Antrenörler; Mehmet Alper, Sait Kalay ve Selahattin Engin'in nezaretinde gerçekleşen ilk çalışmaya kırmızı-beyazlı kulübün Alt Yapı Sorumluları Ender Akkan, Cengiz Konan, kulüp yöneticileri İlker Anaz, Deniz Dalkılıç hazır bulundu.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü sorumluluğundaki Hüsnü Uğural Stadı'nda gerçekleşen ilk antrenmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'lu sporcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi.

Kondisyon, düz koşu ve toplu idmanın ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor'un tecrübeli Teknik Direktörü Mehmet Yıkılmazdağ, yeni futbol sezonunun kırmızı-beyazlı camia için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, "Bu sene genç ve dinamik bir kadro kurduk. Tabiki Ayvalıkgücü Belediyespor'un hedefi her zaman ligin üst sıralarıdır. Bu yıl Ayvalıkgücü Belediyespor'un alt yapısından ve ilçedeki takımlardan 10 adet futbolcuyu A takımımıza dahil ettik. Bunun yanı sıra da iyi bir transferler 8-9 tane de futbolcuyu renklerimize bağladık. İnşallah yeni sezonda her yıl olduğu gibi yine ligin üst sıralarında olmak ve Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3. Lige çıkarmaktır" dedi.

Kadronun son derece genç oyunculardan oluşmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Teknik Direktör Yıkılmazdağ, "Şu anda 5 kontenjan kullanma hakkımız vardı. Biz bunun 4'ünü genç sporcularımızla doldurduk. Bundan böyle de her yıl alt yapımızdan yeni sporculara şans vereceğiz. A kadromuzu gelecek yıllarda da alt yapımızda ki genç sporcularımızla takviye edeceğiz. Şu anda transfer dönemini kapattık. Şu anda mevcut kadromuz yeterli. Eksik bölgelerimizde çok ihtiyaç duyarsak o bölgelerimiz için yeni transferler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

29.07.2017 15:17:47 TSI

