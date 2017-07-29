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Hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube tarafından yaz aylarında meydana gelen hırsızlık, mobil iletişim dolandırıcılığı ve boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Adnan Menderes Mahallesi sakinlerine yönelik 'huzur toplantısı' gerçekleştirdi.

Özel bir Ortaokulda düzenlenen toplantıda özellikle yaz aylarının başlaması ile birlikte Osmaniye halkının yayla ve tatile çıkmalarından dolayı il merkezinde bulunan ikametlerin boş kalması sebebiyle, özellikle hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Toplantıda, ikametlerde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin alınarak, suçlara karşı tedbirli olmaları için vatandaşların alması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgi aktarıldı.

Ayrıca, alınabilecek önlemler kapsamında şu uyarılarda bulunuldu:

"Bina giriş kapıları kapalı tutulmalı. Binalara kamera ve alarm takılmalı. İkametlerde ihtiyaçtan fazla değerli ziynet eşyası bulundurulmamalı. Seyyar satıcı, bohçacı, falcı ve benzeri kişileri kesinlikle ikametlere alınmamalı. Bina çevre duvarının yapılmış olmalı ve birinci ve ikinci katların demir korkuluklu olmalı. Tanınmayan şahıslara kapılar açılmamalı. Evlerden uzun süreli ayrı kalınacağı durumlarda posta kutularının zaman zaman boşaltılması sağlanmalı ve ikametlerinin komşular aracılığı ile zaman zaman kontrol edilmeli. Bahçede ağaç yetiştiriliyor ise kapı ve pencerelerin görünmelerine mani olmayacak şekilde budama yapılmalı. Kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp "adınız FETÖ/PDY örgütüne karıştı" şeklinde telefonla arayarak para isteyen şahıslara itibar edilmemeli."

Toplantı sonunda mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinlenildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Baz, hırsızlık olaylarında alınacak tedbirlerin çok önemli olduğunu, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında en kısa sürede 155 polis imdat hattına bildirilmesi, mahalle sakinlerine şikayet ve taleplerin titizlikle değerlendirileceği, emniyet müdürlüğünü ilgilendiren taleplerin değerlendirilerek imkanlar ölçüsünde kısa sürede yerine getirileceğini, diğer kurumlarla ilgili talep ve şikâyetlerin ise yazılı olarak bildirileceğini söyledi.

(RSL-Y)



29.07.2017 15:19:34 TSI

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