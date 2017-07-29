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Adıyaman Valiliğinden mozaiklerin taşınmasıyla ilgili açıklama

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:17
Adıyaman Valiliğinden mozaiklerin taşınmasıyla ilgili açıklama
Adıyaman Valiliğinden mozaiklerin taşınmasıyla ilgili açıklama

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinde bulunan mozaiklerin Gaziantep'e taşınacağı ile ilgili bazı basın yayın ve sosyal medyada yer alan haber ve yorumlar üzerine Adıyaman Valiliği açıklamada bulundu.
Adıyaman Valiliği bazı basın yayın ve sosyal medya üzerinde mozaik ile ilgili yapılan haber ve yorumlara açıklık getirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"22.06.2017 tarihinde Besni İlçe Jandarma Karakolundan gelen bir telefon üzerine, ilimiz Besni ilçesi Sugözü köyüne gidilerek Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemede söz konusu alanın kısmen mozaikle kaplı olduğu tespit edilmiştir.
15.06.2017 tarihinde Gölbaşı ilçesi Harmanlı beldesi yakınlarında bulunan bir bölgede yapılan bir kaçak kazı ihbarı neticesinde, bu alana da gidilerek tespit ve gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu alanın da kısmen mozaikle kaplı olduğu görülmüştür.
Her iki alanla ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izinler alınarak kurtarma kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bulunan mozaiklerin muhafaza edilmesi mümkün olmadığından yapılması gereken işlemler, ilgili kurumlarla yazışılarak kararlaştırılmıştır. Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün kararıyla mozaiklerin kaldırılması ve müzeye taşınması uygun görülmüştür.
Bu çerçevede Müze Müdürlüğü kurtarma kazılarını her iki alanda da yaparak bitirme aşamasına getirmiştir. Bu mozaiklerle ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış olup, İlimizin de bağlı bulunduğu Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Bölge Müdürlüğü uzmanlarıyla beraber taşıma işlemleri gerçekleştirilecektir.
Taşınacak olan mozaiklerin nem, ısı ve ışık gibi belirli koşulların sağlandığı bir ortamda koruma altına alınması zorunludur. Bu değerlerin başka bir müze ya da başka bir ile verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmış olan Adıyaman Arkeoloji ve Panorama Müzesi yapıldığında bu mozaikleri Adıyaman'da bu müzede sergilenecektir.
Adıyamanlı hemşerilerimizin duyarlılığını takdir etmekle birlikte bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan eksik bilgiye dayalı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
(AHM)

29.07.2017 15:20:03 TSI
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