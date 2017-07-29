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Burhaniye'de 5. kuşak berberden babaya saç tıraşı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:18
Burhaniye'de 5. kuşak berberden babaya saç tıraşı
Burhaniye'de 5. kuşak berberden babaya saç tıraşı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hasan Özavcı, 50 yıldan bu yana berberlik yaparken, saç tıraşını da 5.kuşak berber olan oğlu Murat Özavcı yapıyor. Berberliğin dede mesleği olduğunu anlatan 58 yaşındaki Hasan Özavcı, işini severek yaptığını söyledi.
Burhaniye'de Hürriyet Caddesindeki mütevazi dükkanında 50 yıldan bu yana berberlik yapan Hasan Özavcı, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi olan oğlu Murat Özavcı'ya mesleğini öğretti. Kendisinin saç tıraşını oğlunun yaptığını anlatan Hasan Özavcı "Büyük dedem 1878'de bu mesleğe başlamış. Bende mesleğimi babamdan öğrendim. Oğlum Murat'a da mesleği öğrettim. Murat, şu anda Beden Eğitimi Öğretmenliği 3.sınıfta okuyor. Saç tıraşımı her zaman oğlum yapar" dedi. Balıkesirspor U-21 takımının da kaptanı olan 21 yaşındaki Murat Özavcı, "Berberlik bizim ailede dede mesleğidir, Ben de mesleği babamdan öğrendim. Babamın saç tıraşını hep ben yaparım. Ben de bu mesleği seviyorum. Ancak, okuyup spor dalında iyi bir yere gelmek istiyorum" dedi.
(FT)

29.07.2017 15:20:25 TSI
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