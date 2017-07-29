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Kırka'da Maden Lisesi çalışmaları başladı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:18
Kırka'da Maden Lisesi çalışmaları başladı
Kırka'da Maden Lisesi çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Kırka Maden Meslek Anadolu Lisesi için yapılan sondaj ve zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceledi.
Türkiye'de sekiz ilde yapılacak olan Maden Meslek Anadolu Liselerinden birinin inşaatına Kırka'da başlanıldığını belirten Başkan Kalın "Girişimlerimiz ile milletvekillerimiz, bakanlarımızın da destekleri ile ilçemize yeni okullar kazandırıyoruz. Bunlardan birisi Kırka Maden Meslek Anadolu Lisesi. Sondaj ve zemin etüdü çalışmalarını inceledik. Bununla birlikte yine Kırka' da Atatürk İlköğretim Okulu için yeni bir bina yapılacak. Bunun da Sondaj ve zemin çalışmaları tamamlandı. Bu okullarımızın inşaatları tamamlandığında eğitim alanında örnek ilçe haline geleceğiz. Gençlerimiz için, Geleceğimiz için bize durmak yok, İlçemizin her alanda kalkınması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
(AS-Y)

29.07.2017 15:20:37 TSI
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