YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Şirin'den Urganlı köprüsünde inceleme

Başkan Şirin'den Urganlı köprüsünde inceleme



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ile birlikte yapımı tamamlanan ve kullanıma açılan Urganlı Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, Turgutlu Koordinasyon Şube Müdürü İbrahim Kutar ile birlikte yapımı tamamlanan ve hizmete açılan Urganlı Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Turgutlu'ya kalıcı bir eser kazandırıldığının altını çizen Başkan Şirin, "Özellikle Cambazlı ve Karkın köylerine de ulaşımı sağlayan bir hat üzerinde kullanıma açılmıştır. Elbette en önemli nokta, sil baştan yeni yapılan bu köprünün Urganlı kaplıcalarımızın bağlantısını sağlıyor olmasıdır. Burada bölgemize verdiği bu önemli destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum. Turgutlu ile ilgili köprü sorunlarımızı dile getirdiğimizde 4 köprünün de yapımı konusunda başta Cengiz Başkanımız olmak üzere bütün Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımızın ve burada emek harcayan arkadaşlarımızın gayreti ile Turgutlu'nun bu sıkıntılarını giderme konusunda hummalı çalışma başlatıldı. Tabii ki bu süreçte zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Vatandaşlarımız da sabırla bekledi. Kimi zaman yakındılar. Ama işte bugün gelip gördüğümüzde yapılan eserin artık çok uzun dönemde bölgemize hizmet edecek kalıcı bir eser olduğu görülüyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında yeni köprünün günü kurtaracak bir çalışma olmadığı, ilçemize kalıcı bir eser olduğu anlaşılacaktır" dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana 61 mahalleye sahip ilçenin yıllardır biriken ve acil çözüme kavuşması gereken sorunlarına ivedilikle yaklaştıklarını söyleyen Başkan Şirin, "Burada vatandaşlarımızın geçmişten gelen sorunlarını çözmüş olduk. Yıllarca da belki bu işi yapana, sebep olana ve içinde olan herkesi hayır dualarıyla yad edecekleri bir hizmet ile buluşturmuş olduğumuzu düşünüyorum. Bizler de bugün kıymetli değerli Daire Başkanımız Fevzi Demir ile beraber buranın eksikleri varsa tamamlamak adına yerinde bir görelim dedik. Yolumuzun bugün şeritleri çekilecek, tabelaları koyulacak ve çalışmam tamamlanmış olacak. Ben hem bu çalışmalar ile ilgili Urganlı halkımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu süreçte gösterdikleri hem sabır hem bize verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemize tekrar tekrar teşekkürlerimizi iletiyorum. Zira sadece burası değil İzzettin Köprüsü ile beraber Turgutlu'ya giden hali hazırda bir 15-20 gün içerisinde sonlanacak 4 adet köprümüzün de bulunduğunu söylersek yapılan hizmetin ne anlama geldiğini zannediyorum vatandaşlarımız da daha iyi anlayacaklardır. Belki birçok ilçemizde köprüler ile ilgili yaşanan sıkıntılar varken biz 4 köprümüzün de işini ve vatandaşımızın sıkıntılarını bitirmiş olacağız" dedi.

Konuşmasında Turgutlu Kavşak Projesi'ne de değinen Başkan Şirin, "Bu haftayı Fatih Prestij Caddesi, Urganlı Köprüsü, Kavşak Projemiz gibi ilçemiz adına yeni bir dönemin kapısını aralayan müjdeli haberlerimizle geçirdik. Şuanda gündemimizde olan Kavşak Projemiz'deki son adıma yaklaştık. İnşallah köprülerimiz ve yollarımızla Turgutlu'nun değişen çehresine ortak bir imza atmış olacağız. Bu noktada bugün bizlerle olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ve Yol Bakım-Onarım Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay'a teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek konusunda bizleri hiç yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bugüne kadar olan destekleri ve yanımızdaki duruşu için de Turgutlu halkı adına da bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ise, "Turgutlu'da 4 adet köprünün çalışması noktasında bizleri her seferinde teşvik ettiler. Biz de teknik personel arkadaşlarımızın çalışması neticesi 4 köprünün projeleri hazırlayarak ihale safasını tamamlandık ve şuan itibari ile 3 köprümüz hizmete açıldı. İzzettin Mahallemiz'de bulunan köprümüzü de Allah nasip ederse 20 Ağustos gibi vatandaşımızın kullanıma açacağız. Başkanımın da ifade ettiği gibi Turgutlu için önemi olan sadece 4 köprümüz yok. Bunun yanı sıra çok önem arz eden kavşak projesinin de ihale süreci tamamlandı. Kamu İhale Kurumu'nda (KİK) bir itiraz söz konusuydu, itiraz şuan itibari ile KİK tarafından red edildi. Ama kurulun bir açıklama kararı alması bekleniyor. Bu açıklama da 10 günlük süreç içinde tamamlanmış olacak. İnşallah oraya da başlamış olacağız. Tabii bunları rakamsal olarak da ifade etmek gerekirse KDV'yi de işin içine koyacak olursak yaklaşık kavşak projesinin maliyeti 60 milyon gibi önemli bir rakam. Köprülerin maliyeti de 5 milyon 806 bin liradadır. Turgutlumuza bu yıl itibari ile sadece köprü ve kavşak anlamında yaklaşık 70 milyon civarında bir yatırım gerçekleştireceğiz. Tabii yapılan hizmetler vatandaşımızın memnuniyeti için. Bu memnuniyeti gelip geçen vatandaşlarımızdan alıyoruz. Ben de köprümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konuda bizi her zaman destekleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de teşekkür ediyorum. Çünkü konu yol ve köprü olduğu zaman her zaman için bizi teşvik etti ve önümüzü açtı. Hayırlı uğurlu olsun kazasız belasız kullanılsın inşallah" dedi.

(AY-Y)



29.07.2017 15:26:01 TSI

NNNN