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Fırat ve Dimez Tut ilçesini gezdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Abdurrahman Dimez ile birlikte Tut ilçe merkezi ve köylerini ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İl Başkanı Abdurrahman Dimez'e Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Tut İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, il genel meclis üyeleri ve parti yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Tut ilçesine bağlı Köseli, Öğütlü, Sallah, Ünlüce, Mezere, Boyundere, Havutlu köylerini gezdi. Köylerde vatandaşların sorunlarını dinleyen AK Partililer, köylülerin yol ve su konusundaki taleplerini yerine getireceklerini ifade etti.

Daha sonra ilçe merkezine gelen Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından AK Parti Tut İlçe Başkanlığında partililer ile sohbet edildi. Teşkilat çalışmaları ve kongreler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

(AHM)



29.07.2017 15:38:01 TSI

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