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Ünye, Japon dostlarını ağırladı



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Samsun'da gerçekleştirilen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılan Japon İşitme Engelli Voleybol Takımı, Ordu'nun Ünye ilçesindeki Japon Anıtı'nı ziyaret etti.

Türk-Japon Derneği Başkanı Sait Kapıcıoğlu'nun Ünye'de organize ettiği program Topyanı'nda gerçekleşti. Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı erkek ve kız voleybol takımı ile Japon Milli Takımı arasında yapılan kısa dostluk voleybol turnuvasında sporcular doyasıya eğlendi. 17 kişilik ekibin tercümanlığını yapan Firuze Yılmaz, "Bugün burada Türk-Japon ilişkileri içerisinde düzenlenen etkinlikte arkadaşlarımıza yardımcı olmak için ve buradaki değerli hocalarımızı bir araya getirdik" dedi.

Program her iki ülke için şehit olanlar anısına saygı duruşu ile başladı. Türk-Japon Derneği Başkanı Sait Kapıcıoğlu, "Ünye'de bulunan Türk-Japon Dostluk Anıtı'nda buluştuğumuz değerli sporcularımıza ve Japon dostlarımıza hoş geldiniz diliyoruz. 1888'de Japon İmparatoru'nun amcasının Sultan Abdülhamit'e ziyaretiyle başlayan dostluğumuz daha sonra padişahımızda buna karşılık olarak bir heyet gönderdi. Heyet Japonya'da ağırlanıp geri dönüş yolunda gemi Koşina Feneri'nde fırtınaya yakalanarak 550 şehit ve 69 yaralımız oldu. Bu olayda Japonya halkı fedakarlık ve yardımseverliğini gösterdi. Bizler de bugünü sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Topyanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk yüzyıllara dayanıyor. O günden bu zamana kadar Ural Altay dil grubundayız. Kültürlerini dünyada muhafaza eden ender iki ülkeyiz. Günümüzde özellikle Türkiye'de yaşanan depremde ilk koşan ülke Japonya'dır. Bugüne geldiğimizde özellikle Japon dostlarımızla projeler yürütüyoruz. Burada bugün Türk-Japon Dostluk Anıtı'nda olmaktan dolayı son derece mutluyum" dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Türkiye ve Japonya kültürel ve değerler anlamında birbirlerine son derece yakın iki büyük dost ve kardeş ülkedir. Türk-Japon dostluğu derin geçmişi olan ve sağlam temellere dayanan stratejik bir dostluk işbiriliği içerisindedir. Türkiye ve Japonya halkları ve devletleri iki büyük milletir. Japon ve Türk dostluğu çok köklü bir geçmişe dayanır. Bizler bu dostluğun güzel bir neticesi olarak Samsun'a olimpiyatlar vesilesi ile gelen geçmişine ve değerlerine bağlı Japon sporcularımız Türk-Japon anıtını ziyaret etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Japonya'dan turna kuşu

Programda Japon geleneklerinin ziyaretlerinde gerçekleşen Turna kuşu maketi Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı voleybol oyuncularına hediye edildi. Tercüman Firuze Yılmaz, "Bu maketler Japonlarda dostluğun ve kardeşliğin simgesi olarak Japon sporcularımızın Türk sporcularına hediyesidir" açıklamasını yaptı.

Program sonunda hatıra ormanına üç adet zeytin fidanı dikildi.

(HA-SLH-Y)



29.07.2017 15:40:30 TSI

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