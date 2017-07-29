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Bakan Tüfenkci'den Büyükşehir Belediyesine ziyaret



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MALATYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, büyükşehir statüsüne kavuşan iller arasında Malatya'nın hizmet ağı ve hizmet kalitesi bakımından öne çıktığını ifade ederek "Bunu şehre gelen insanlardan, yabancılardan veya devlet büyüklerinden de bu noktadaki yaklaşımını çok rahat hissedebiliyoruz" dedi.

Cazibe merkezleri arasında yer alan Malatya'nın yapılacak yatırımlar ile farklı bir şekilde öne çıkacağını kaydeden Tüfenkci, "Çünkü Malatya doğal cazibe merkezi olmasının yanı sıra yatırım ikliminin çeşitlendiğini bir il. Malatya bir huzur şehri. Malatya yakında yatırım şehri olacak. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanım başta olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çöpünden tutunda yoluna kadar, içme suyundan tutunda sulama suyuna kadar sosyal belediyecilik anlamda adımlarını atıyorlar. Bütün milletimizi kucaklayarak şehri büyütüyorlar. Biz de bu süreçte karşılaştıkları engelleri kaldırma noktasında elimizden gelen desteği veriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ziyarette Bakan Tüfenkci ve diğer konuklara çalışmalar hakkında brifing veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji alanında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şu anda çöpten 2.4 megavat elektrik ürettiklerini hatırlatan Çakır, "Ayrıca 3 ve 10 megavatlık güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili ruhsatlar alındı ve 3 megavat elektrik üretimi için sahada çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca mevcut içme suyu şebeke hattımız üzerinde de HES kurarak elektrik üretim projesini de hayata geçireceğiz" dedi. Büyükşehir belediyesi olarak alternatif içme suyu kaynakları konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Çakır, "İlçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 300 milyon lira değerinde alt yapı yatırımlarımız sürüyor. Merkezde de DMA çalışmalarımızı farklı bölgelerde yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Alt yapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde de hemen üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de Doğu Kollektörümüzün temelini atacağız. Yaklaşık 25 milyon lira tutarında bir yatırım olacak. İhalesi sonuçlandı ve yer teslimi yapıldı" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Vali Ali Kaban, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'da yer aldı.

(CÖ-SD-Y)



29.07.2017 15:58:29 TSI

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