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Diyabet hastası gazeteciden 'Diyabet' gazetesi

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:56
Diyabet hastası gazeteciden 'Diyabet' gazetesi
Diyabet hastası gazeteciden 'Diyabet' gazetesi
- Van Özhaberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Çurku:
- "Bölgede ilk defa diyabet gazetesi çıkarttık"

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Vanlı Gazeteci Murat Çurku, 15 yıldır diyabetle (Şeker) verdiği mücadeleyi mesleğiyle buluşturarak 'Van Diyabet Gazetesi'ni çıkarttı.
Bu çalışma ile bölgede bir ilke imza atan gazeteci Murat Çurku, buradaki asıl amacının halkı diyabet hastalığı ile ilgili bilgilendirmek ve belli bir bilinç düzeyi oluşturmak olduğunu söyledi. Ailece bu hastalıktan muzdarip olduklarını belirten Çurku, "15 yıldır şeker hastasıyım ve tedavi görüyorum. Bu hastalık bizde genetik olarak devam ediyor. Annem ve kardeşlerim de diyabet hastasıdırlar. Tedavi amaçlı bazen il dışına gidiyorum. Gittiğim yerlerde diyabetle ilgili dernek ve yayınlar var. Fakat Doğu ve Güneydoğu'da yoğun bir diyabet hastası olmasına rağmen, diyabet hastaları ile ilgili bir dernek ya da bir gazete yoktur. Ben de bundan yola çıkarak öncelikle ilimizde bir diyabet derneği kurmak için çalışma başlattım. Derneğimizi kurduk. Önümüzdeki pazartesi günü resmi olarak faaliyete başlıyoruz. Ayrıca bölgede bir ilk olan Van Diyabet Gazetemizi de çıkarttık" dedi.
12 sayfadan oluşan gazetenin diyabet hastalığı ve diyabet hastaları ile ilgili çeşitli bilgiler içerdiğini ifade eden Çurku, şunları söyledi:
"İlk etapta 2 bin tane bastırarak dağıtımına başladığımız gazetemiz, ayda bir defa çıkacak ve içerik olarak şeker hastalığı ve hastalarımızın dikkat etmesi gereken konular yer alacak. Hastalığın riskleri ve hastalarımızın dikkat etmeleri gereken hususlar da ayrıca uzmanların dilinden gazetemizde yer alacak. Bölgede ciddi bir hasta potansiyeli olduğunu biliyoruz. O yüzden gazetemiz oldukça rağbet görüyor. Bu anlamda insanları bilinçlendirmede bir boşluğu dolduracağımıza inanıyorum."
Ayrıca bölgede bir ilki teşkil eden diyabet derneğini de kurduklarını ifade eden Çurku, önümüzdeki pazartesi resmi olarak da faaliyetlerine başlayacaklarını belirterek, "Kısa bir süre önce yine bölgede bir ilk olan Van Diyabet Derneğini de kurduk. Bu sayede üniversitelerden de faydalanarak burada çeşitli konferans, seminer ve benzeri çalışmalarla hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı bilinçlendirmeyi planlıyoruz. Sizlerin aracılığıyla diyabet hastası, hasta yakınları başta olmak üzere vatandaşlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) Kadın Girişimciler İcra Kurula Başkanı Semra Odabaşı da, bölgede diyabet (şeker) hastalığının çocuklara kadar uzanarak ürkütücü boyutlara ulaştığını ifade ederek, Çurku'ya bu anlamda gereken desteği vereceklerini söyledi.
(MD-MSA-Y)

29.07.2017 15:58:44 TSI
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