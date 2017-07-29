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Batman'da motosiklet uygulaması



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Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da polis, jandarmanın da desteğiyle motosiklet uygulaması yaptı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarmanın da desteğiyle kentin 5 ayrı noktasında motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı. Polis ve jandarma ekiplerince durdurulan motosikletlerin plaka, sigorta, ruhsat ve şasi numaraları kontrol edildi. Uygulamada, eksiği bulunan bir çok motosiklet trafikten men edildi. Kaskını takmayan ve eksik evrakları bulunan birçok sürücüye de para cezası kesildi. Sabah erken saatlerde başlanan uygulama gece saatlerine kadar devam edecek.

(MŞY-MP-Y)



29.07.2017 15:59:09 TSI

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