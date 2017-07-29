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Başkan Asya'dan su kesintileriyle ilgili açıklama



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi tarafından yürütülen altyapı projesi kapsamında zaman zaman yaşanan su kesintileri ile ilgili açıklama yapıldı.

Kent genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi ilgili başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kazı çalışmaları sırasında yaşanan su patlaklarına anında müdahale ederek vatandaşların mağdur olmaması için özverili bir çalışma sergiliyorlar. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, sıkıntılı bir sürece girdiklerini belirterek, vatandaşların duyarlılığına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Muş'un en büyük sorununu tamamen ortadan kaldırmak için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Asya, şehrin 14 noktasında kazı çalışması yapıldığını, buna bağlı olarak zaman zaman istenmeyen durumlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekti. Su kesintilerinin ani olaylardan kaynaklandığını ifade eden Başkan Asya, "Altyapı projesi kapsamında şehrin büyük bir kısmında kazı çalışması yürütülüyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana güzergahlarda trafik ve toz duman konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. İtfaiye ekiplerimiz vardiya sistemi ile kazılan yolların sulamasını kesintisiz sürdürüyor. Bunun yanı sıra bazen kazı çalışmaları sırasında mevcut su hatlarındaki tahribatlardan dolayı su kesintisi yapmak zorunda kalıyoruz. Bu sıkıntıları vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmanın gayretindeyiz. Mevcut ana şebekelerde oluşan bir sorun bazen şehrin üçte birinin susuz kalmasına sebep oluyor. Su ve kanalizasyon ekiplerimiz bu tür sıkıntılara anında müdahale ederek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çaba sarf ediyor. Bazen bu tahribatların onarımı saatlerce devam edebiliyor. Dolayısıyla bu süreçte halkımızın sabrına ve metanetine çok ihtiyacımız var. Büyük bir projeye el atarak bu şehrin en büyük sorununu ortadan kaldırmanın gayretindeyiz. İstemeyerek ortaya çıkan bu tür gelişmelerde halkımızın anlayışına sığınıyoruz. İnşallah bu zorlu dönemi en kısa sürede atlatarak refaha ereceğiz" dedi.

(NA-MSA-Y)



29.07.2017 16:02:05 TSI

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