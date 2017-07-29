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EMŞAV'dan şehitler için 163. mevlit



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 163.'sü gerçekleştirildi. Emekli İmam Hatip Nazım Candan ve şehit ağabeyi din görevlisi Hasan Keleş tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, 7. ayda şehit olan polislerden Adnan Kılıçoğlu, Ahmet Birkaç, Mustafa Serin ve Adem Erken ile tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Kur'an tilavetinin ardından konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim, "Aziz şehitlerimiz için her ayın son haftası programlar yapıyoruz. Bugün mevlit programımızın 163.'sünü düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Geçen yıl 15 Temmuz'da ülkemiz uçurumun kenarından döndü. Allah bir daha böyle bir günü bizlere göstermesin. Bugün o gece şehit olan kardeşlerimizi de anacağız" dedi.

Mevlit programına EMŞAV Karadeniz Bölge Temsilcisi Bilal Erim'in yanı sıra, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, Türkiye Polis Emekliler Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Yılmaz, Şehit ve Gazi Çocukları Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Kübra Aker, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

(ŞB-SLH-Y)



29.07.2017 16:03:02 TSI

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