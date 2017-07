YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da Haziran ayının şoförü ödülünü aldı

AYDIN (İHA) - Aydın'da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından geleneksel hale getirilen ayın şoförü, ödülünü Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'in elinden aldı.

Haziran ayında örnek davranışları ile ayın şoförü seçilen Ali Atlan, plaketini Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'in elinden alırken, Efeler Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım da ayın şoförüne altın verdi.

Aydın Şehiriçi Kooperatifinin bulunduğu Son Durak Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül töreninin bu ay ki konuğu Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker oldu.

Aydın'da 133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Bu ayki ödülümüz Gençlik Spor İl Müdürümüz Bekir Çeker tarafında verildi. Ödüllerimizi vermeye her ay düzenli olarak devam ediyoruz. Şoförlerimizin birbirini olumlu yönde motive ederek halkımıza daha iyi hizmet vermesini amaçlıyoruz. Umarız başarılı oluyoruzdur. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Bekir Çeker'e ve Efeler Gençlik Spor İlçe Müdürümüze katıldıkları için teşekkür ederiz" dedi.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker "Öncelikle bu ödülü takdim etmek için bizleri uygun gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Sistemli bir çalışma içerisinde yürttüğünüz bu başkanlık görevini takdirle karşılıyorum. Her zaman bir talebimiz olduğu zaman sporla ilgili organizasyonlarda arkamızda sizlerin olduğunu biliyoruz. O konuda da rahatlıkla hareket ediyoruz. Atasözlerinin bir zarurretten değil bir ortamdan çıktığı bellidir. Derler ki 'Marifet iltifata tabidir' iltifatın şu veya bu şekilde büyüklüğü küçüklüğü önemli değil, takdir edilmek çok güzel bir şeydir. Bu sistemi çok başarılı bir şekilde her ay devam ettiriyorsunuz. Tabi bu belli bir denetimlerden geçiyor. Görevinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için insanları ulaşması gereken yerlere ulaştırdığınız için ahlaki ölçülerde hizmet verdiğiniz için hem şoför kardeşlerimize hem yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde sizin bu çalışmanızı örnek alıp başarılı olan kardeşlerimize böyle ödüller vereceğimizi burada beyan ediyorum. Mesela temiz salon, çok çalışan antrenör gibi dallarda ödül vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Yalçın Aydınlıları spora davet etti

133 Nolu Şehiriçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın Kardeşköy'de çok güzel bir tesis olduğundan bahsederek, Aydınlıları Kardeşköy'e spor yapmaya davet etti.

Yalçın, "Hemen 2 kilometre ötedeki Kardeşköy'deki spor tesisinden bahsetmek istiyorum. Çok güzel olimpik atletizm pistimiz var. Aydın Efeler kentinde yaşayan yüzde 95 halkımızın muhtemelen buradaki tesisten haberi yok. Ben hepsine orada akşam geç saatlere kadar spor yapmaları için oraya davet ediyorum. Akşamları bizler kendimiz gidiyoruz. İnşallah Aydın'daki tüm çalışan çalışmayan kesim akşamları saat 24.00'e kadar gönül rahatlığı ile temiz havada sporlarını yapabilirler" dedi.

