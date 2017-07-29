Rahmi Göçer son yolculuğuna uğurlandı
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Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesirli gazeteci yazar Rahmi Göçer dualar ve göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir basının sevilen ismi gazeteci Rahmi Göçer (68) son yolculuğuna uğurlandı. Uzun süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Körfezde Olay Gazetesi Balıkesir temsilcisi gazeteci yazar Merhum Rahmi Göçer Zağnos Paşa Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Göçer ailesini acılı gününde meslektaşları, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, MHP Balıkesir İl Başkanı Suat Par, Eski Belediye Başkanı Sami Gökdeniz bir çok STK ve dernek başkanları ile temsilcileri yalnız bırakmadı.
(OF-
29.07.2017 16:27:17 TSI
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