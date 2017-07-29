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Dur ihtarına uymayan şahıs polise ateş açtı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:30
Dur ihtarına uymayan şahıs polise ateş açtı
Dur ihtarına uymayan şahıs polise ateş açtı
- Kaçan aracı kovalayan ekipler kaza yaptı: 1 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan şahıs, otomobili ile kaçarken polis ekiplerine ateş açtı. Aracı kovalarken kaza yapan polis aracındaki 1 polis memuru yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Feyzioğlu Caddesinde kırmızı ışık ihlali yapan M.Ç. yönetimindeki 38 GE 487 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymadı. Polisten kaçan sürücü M.Ç., Talatpaşa Mahallesinde polis otosuna ateş açtı. Bu sırada, polis memuru M.Y.'nin sürücüsü olduğu 38 A 5452 plakalı polis otosu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada, polis memuru M.Y., hafif şekilde yaralandı. M.Y., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Polise ateş açan M.Ç. ise, Toki Demokrasi Mahallesinde kullandığı araç ile yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AG-SK)

29.07.2017 16:32:51 TSI
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