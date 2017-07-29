Dünyanın en modern beş fıstık tesisinden biri Siirt'te yapıldı
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Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Siirt Valiliği'nin ortak yürüttüğü "Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi" yakın zamanda hizmete giriyor.
Yıllık ortalama 50 bin ton fıstık işleme kapasitesine sahip olacak tesis, geçen yıl Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına başlanmıştı. Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş beraberindeki yetkililerle Fıstık tesisini gezerek incelemelerde bulundu. Ekonomik kalkınmada Siirt Fıstığının önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Vali Yardımcısı Kuş, tesisin dünyanın en modern beş fıstık tesisinden biri olduğunu söyledi.
(MND-MP-Y)
29.07.2017 16:45:37 TSI
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