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Başkan Cahan yaşanan gelişmelere açıklık getirdi



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Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Belediye Bakanı Nurullah Cahan, önceki gün gece bir esnafla koruma polisi ve makam şoförünün karıştığı kavga üzerine bilgi kirliliğini gidermek üzere açıklamada bulundu.

Başkan Cahan Belediye makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak'ın gelişmesi ve güzelleşmesi konularıyla gündeme gelmek istediklerini dile getirirken, iki günden beri istenmeyen ve tasvip etmedikleri bir konudan dolayı gündeme geldiklerini ifade etti. Başkan Cahan açıklamasında şunları söyledi; "Olayın yaşandığı gece bir nikah merasimi için İstanbul Düğün Salonundaki davete icabet ettik. Merasim çıkışı makam aracını bırakarak İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan belediyemiz işletmesine gitmek üzere yaya olarak ayrıldım. Bazı haberlerde belirtildiği gibi esnaf ziyareti gibi program söz konusu değil. Ayrılmama müteakip olarak, oradaki bir esnaf gıyabımızda ağır hakaretlerde bulunmuş. Koruma polisi ve şoför arkadaşımız da bu hakaretlere şahitlik etmiş. Bizim oradan ayrılmamızdan sonra bu arkadaşlar geri gelerek esnaf vatandaşa uyarıda bulunma ihtiyacı duymuşlar. Sonrasında ise hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz ve benim bilgim dışında olan münferit bu üzücü olay yaşanmıştır. Tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum ağır hakareti de, şiddeti de asla tasvip etmiyorum. Fakat olayın çarpılarak bilgim olmayan münferit bir konunun içine çekilmemi de hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Güzel gelişmelerin yaşandığı kentimizde Uşak Belediyesi olarak böyle bir konudan dolayı gündeme geldiğimiz için tüm vatandaşlarımızdan belediye adına özür diliyorum. Konu yargıya intikal etmiş durumdadır. Olaya karışan koruma polisi ve şoför de açığa alınmıştır. Yüce adaletimizde gerekli kararı verecektir." dedi.

Bilinfiği gibi; Önceki gece Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın bir düğün merasiminden çıktıktan sonra, salonun yakınında bulunan bir esnaf ile koruma polisi ve şoförünün hararet edildiği iddiasıyla aralarında arbede yaşanmasıyla gündeme gelmişti.

(EÖ)



29.07.2017 16:50:22 TSI

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