YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da yeni hastanenin imar yolları açılıyor

Aksaray'da yeni hastanenin imar yolları açılıyor



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi inşaatı bitme aşamasına gelen 400 yataklı yeni Devlet Hastanesinin şehirle bağlantısı sağlayacak 25 metre genişliğinde Tacin Mahallesine bağlantılı imar yolunu açmaya başladı. Bu kapsamda uygulama imar planı ve uygulama projesine göre yol üzerinde kalan yapılar belediye ekiplerince yıkılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın etkili girişimleri sonucu Karayolları Müdürlüğünce ihalesi yapılan Aksaray - Adana Devlet Yolu, Tacin altgeçit ve kavşak düzenlemesi çalışması sürerken, diğer yandan bu çalışmaya bağlantılı olarak yeni hastaneye yolu da imar planına göre açılıyor. Şehir merkezini hastaneye bağlayan yollar arasında yer alan Tacin Mahallesindeki 25 metre genişliğinde imar yolu, mülk sahipleriyle yapılan görüşme sonucu uzlaşma sağlandı. Yol güzergahı üzerinde bulunan yapılar Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye ve diğer birimlerle yapılan ortak çalışma sonucu güvenlik önemleri arasında yıkımı gerçekleşti.

Yıkım gerçekleşen güzergahta alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. E-90 karayolundaki alt geçit ve 25 metrelik anayol bittiğinde şehir merkezinden hastaneye kesintisiz ulaşımın sağlanacağı bildirildi.

(YC-FM-Y)



29.07.2017 17:05:11 TSI

NNNN

