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Bahar şenliği yoğun katılımla gerçekleşti



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Cihangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen bahar şenliği yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cihangazi Köyü Korudüzü piknik alanında gerçekleştirilen şenlikte köy sakinleri gönüllerince eğlendi. Dernek Başkanı Hüsnü Hüner, şenliğin gerçekleşmesinde maddi manevi emeği olan herkese teşekkür etti. Başkan Hüner, "Yine bu şenliğimizde bizi yalnız bırakmayan ilçe kaymakamımıza, maddi manevi desteğini esirgemeyen Bozüyük Belediyemize, Bozüyük ilçe Jandarma Komutanımıza, Dodurga Jandarma Komutanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(İC-AS-Y)



29.07.2017 17:08:40 TSI

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