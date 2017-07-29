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Kütahya kavşağı ulaşıma açılacak

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 17:07
Kütahya kavşağı ulaşıma açılacak
Kütahya kavşağı ulaşıma açılacak

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ulaşıma açıldığı günden bu yana ismi kazalarla anılan Kütahya kavşağında yapılan düzenlemelerin büyük bölümü tamamlandı.
Yaklaşık 2 ay önce başlayan çalışmalar sonucunda keskin virajları ve eğimleri yumuşatılarak yeniden düzenlenen kavşağın asfalt ve çizgi çalışmaları da tamamlandı. Bariyer ve kanal çalışmalarının devam ettiği bildirilirken yolun da kısa sürede ulaşıma açılacağı kaydedildi.
Bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiği kavşağın hatalı olduğu hem sürücüler hem de yetkililerce defalarca dile getirilmişti.
(İC-AS-Y)

29.07.2017 17:09:24 TSI
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