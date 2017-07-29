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Suları kesilen köylüler yetkililerden yardım bekliyor



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İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesi Dereboğazı bağları sakinleri, bölgeye yapılan baraj nedeniyle bağlara gelen suyun kesildiğini, bu yüzden sebze bahçelerinin ve meyve ağaçlarının kuruduğunu iddia ederek yetkililerden yardım istediler.

Bağ sahiplerinden Avni Dölcü, Dereboğazı mevkiine yapılan içme suyu barajından dolayı bağlara su sağlayan arkın zarar gördüğünü belirterek, "Bunca yıldır emek verip yetiştirdiğim meyvelerim kurumaya başlayıp, bu hale geldi. Yetkililerden bu bağlarımızı sulayabilmemiz için bir yardım bekliyor, bizleri bir çare bulmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Su sorunun çözümü noktasında yetkililerden yardım beklediklerini dile getiren Mecit Uslu ise, "Bizim arazilerimize, bağlarımıza su sağlayan dere üzerine İçme suyu göletini buraya yaptılar. Bize de sulama projesinin olmadığını söyleyerek arazilerimizi sulayabileceğimiz bir su vermiyorlar. Barajın sadece içme suyu sağlayacak bir proje olduğundan dolayı biz arazi ve bağ sahipleri olarak çok mağduruz. Baraj inşaatı esnasında su sağlayan arklarımızı, bentlerimizi yıktılar, bunları da yeniden yapmıyorlar. Kendilerinin projelerinde böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Biz şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

Uzun yıllar arazilerini dere üzerinde bulunan kanal vasıtasıyla suladıklarını ve içme suyu göleti yapıldığından dolayı kanalın kurumasıyla mağdur olduklarını dile getiren arazi sahibi Kamil Kara, "Bizim arazimize giden su kanalımız içme suyu göleti çalışmalarından dolayı kurudu. Yıllardır bu kanaldan giden su ile arazimizi suluyorduk. Suyumuz kesilince arazilerimiz susuz kaldı ve mağdur olduk" sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Bağların suyunun kesilmesiyle yaklaşık 4 bin dönüm arazinin susuzluktan etkilendiğini dile getiren Mehmet Tekeci ise, yetkililerden su sorunun çözüme kavuşturulması noktasında yardım beklediklerini ifade etti.

Bağ sahiplerinden Mecit Uslu da, ırmaktan pompa aracılığıyla bağlara su verilmesini isteyerek, "Tek ümidimiz bu pompadan gelecek su da, malumunuz olduğu üzere yapılacak barajdan bizlere su verilmeyecek. Bizim arazilerimiz susuz kaldı" ifadelerini kullandı.

(İK-BÖ)



29.07.2017 17:12:34 TSI

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