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Yetimlerin hayatlarına umut dolu dokunuş

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 17:22
Yetimlerin hayatlarına umut dolu dokunuş
Yetimlerin hayatlarına umut dolu dokunuş

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Yetim Koordinasyon Merkezi", yetim çocuklar ile annelerinin hayatlarına dokunuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle, kent genelinde eşini kaybeden anne ve çocuklarına ulaşmak için kurulan merkez, bu ailelere umut oluyor. Yetim çocuklara maddi yardımın yanında eğitim, sosyal ve duygusal anlamda da destek veren Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalarla çocukların topluma kazandırılmasını hedefliyor. Tespit edilen yetim aileler ve dezavantajlı semtlerdeki mahalle ve okulları gezen merkez çalışanları, çocukların ailelerini de ziyaret ediyor.
Öte yandan koordinasyon merkezi, yetim çocuklara akademik destek ve değerler eğitimiyle güçlü bireyler yetiştirmeye gayret ediyor.
3 bin 381 yetime ulaşıldı
Onların sıkıntılarını dinleyerek, çocukların isteklerini soran koordinasyon merkezi, kurulduğu günden itibaren 3 bin 381 yetim çocuk ve 939 anneye ulaştı. İki yıl içerisinde ise toplamda 448 yetim ailesi evlerinde ziyaret edildi. Sorunları dinlenip gerekli yönlendirmeler yapıldı. Çocuklara hayallerini soran merkez çalışanları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı bazı etkinlik ve ziyaretlerde, onlara istedikleri hediyeler takdim etti. Sinema, piknik, kuaför, kütüphane, kahvaltı ve yazar buluşmaları gibi etkinlikleri gerçekleştiren koordinasyon merkezi, ayrıca çocuklara yönelik gezi, doğa kampı, müze ziyareti, Masal Parkı, Botanik Parkı ve Harikalar Diyarı gibi merkezlere de geziler düzenliyor. Bu arada anneleri okuma yazma ve meslek kurslarına yönlendirerek, onlara eğitim seminerleri veren merkez, çocukların da eğitimini yakından takip ediyor.
Merkez ayrıca, yetim çocukların akademik başarılarını destekleyerek okul takip ve yönlendirmelerde bulunuyor.
Yeni bir proje başlıyor
Yetim çocuklara hizmet alanını genişletme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Annemle Aydınlık Gelecek" projesinin protokolünü imzaladı. Yetim Koordinasyon Merkezi ile daha fazla anne ve çocuğa eğitim verebilebilinmesi için hayata geçirilen proje çerçevesinde, şehrin dezavantajlı bölgelerinde yetim annelere eğitim seminerleri yapılmaktadır.
Beş haftalık eğitim seminerlerinin ardından yetim çocuklar ve anneleri ile şehirdeki müzeler, tarihi mekanlara gezi düzenlenmektedir.Bu şekilde 6 okulda eğitim çalışması yapıldı.
(SD-Y)

29.07.2017 17:24:30 TSI
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