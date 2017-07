YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bigadiç'ten yatırımcılara çağrı

BALIKESİR (İHA) - Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ilçeye bağlı Hisarköy mevkiinden çıkan termal suyun dünyadaki selenyum içeren ender sulardan biri olduğuna dikkat çekerek "Romatizma, kireçlenme ve özellikle kadın hastalıklarında çok etkili olduğunu noktasında hem doktor hemde üniversite raporlarıyla sabit. Bölgemiz turizm yatırım teşvik alanında bulunmaktadır. Burada olan zenginliklere yatırım yapılabilir. Bizim tüm yatırımcılara kapımız ardına kadar açık" dedi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ilçeye bağlı Hisarköy Termal Tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Termal tesisler hakkında bilgiler veren Başkan Avcu bölgede çıkan sıcak su kaynağının geçmişinin çok eskilere dayandığını belirterek "Milattan önceye dayanan bir geçmişi var. Burada çok eski medeniyetler yaşamış bu sıcak su kaynağından insalık hep istifade edegelmiş. Bizler de bunu daha modern bir şekilde hijyen şartlarında daha sağlıklı bir şekilde halkımızın hizmetine sunmak istedik. Burası 90'lı yıllarda Özel İdarenin ilk başlattığı bir kaplıca. Daha öncesi burada bir çok medeniyet yaşamış. Bizim yakın tarihimizde bildiğimiz 80'li, 90'lı yıllara kadar halkın yerleşim biriminde köyümüzün içindeki küçük banyolar yapıldı. Daha sonra Özel İdare marifetiyle burada bir tesis inşa edildi. 3-4 yıl öncede burası tamamen kapatıldı şeklindeydi. Bizim buna gönlümüz razı olmadı ve bu tesisi tekrar faaliyete geçirdik" dedi.



Yollarımız son derece sağlıklı ve güzel

Bigadiç'n Balıkesir'e takriben 45 km mesafede bulunduğunu hatırlatan Başkan Avcu "Bunu özellikle belirtmek istiyorum Allah devletimize zeval vermesin. İmkanlarımız çok gelişti Balıkesir'den kalkan bir hemşerimiz takribi 30-35 dakika sonra burada. Balıkesir Bigadiç arası duble yol olarak inşa edildi şuan da da sıcak asfaltı bitmek üzere. Bigadiç'ten de burası 17 km uzaklıkta bir mesafede. Biz göreve geldiğimiz de de bu yolumuz 3.80-4.20 metre aralığında hiçte sağlıklı bir yol değildi. 2 aracın yan yana sığamadığı bir yoldu. Yeniden biz Bigadiç Belediyesi olarak buranın alt yapısını yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız A.Edip Uğur bey değerli büyüyümüze teşekkür ediyorum. En dar yeri 11 metre sıcak asfaltla bu yol buraya kadar ulaştı. Ulaşımımız son derece sağlıklı ve güzel" şeklinde konuştu.



Selenyum içeren ender sulardan biri

Termal suyun özelliklerinede değinen Başkan Avcu "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden değişik zamanlarda analiz ettirilmiş, değişik üniversitelerden de raporlar var. Bu suyun dünyadaki selenyum içeren ender sulardan biri olduğu, romatizma, kireçlenme ve özellikle kadın hastalıklarında çok etkili olduğunu noktasında hem doktor raporları hemde üniversite raporlarıyla sabit. Bunları da halkımızın bilgisine sunmak ve daha fazla insanımızın bu güzellikten Allahın verdiği bu şifa kaynağından istifade etmesini istiyorum. Tesisimiz 3850 metre karesilk bir alan üzerinde kuruluydu. Biz bunu şuan 14 bin metre kareye çıkarttık. Bir havuzumuz vardı buraya bayanlara tahsis ettik. Onun yanında açık ve kapalı yeni bir havuz yaptık. Bir Türk Hamamı ve sauna yeniden inşa ettik. 3 tane özel odamız var, 24 tane tamamen içinde büyük küvetlerin olduğu sağlıklı bir şekilde içinde şifalı suyun aktığı odalarımız var. İnşallah bunu genişleterek bungalov tipi evlerle genişletmek istiyoruz. O nuda önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz".



Bigadiç'in güzel yüzlü dost canlısı insanları var

Termal tesislerin çevresi hakkında da bilgiler veren Başkan Avcu "Sıcak su kaynaklarımızın üzerinde güzel bir seyir tepemiz var. Burada öyle bir bölge var ki 30 km mesafede bir tane yerleşim birimi yok. Tamemen çınar ceviz kestane ağaçlarının içinde toplanan bir su. Burada da hem göl turizmini hem balıkçılığı kanodur sörftür yani bu bölgeyi Balıkesir'in Bigadiç'in üniversite gençliğimizin dinlenebileceği, insanların nefes alabileceği bir yer noktasına getirmek istiyoruz. Bunun tanıtımı için buradayız biz bunun halkımızın hizmetini sunduk hazır hale getirdik. Buranın çok özel müşterileri var İstanbul, Bursa burayı bilenler var. Şu an da yüzde 70-80 doluluk oranını yakaladık. Yol çalışmamaızdan dolayı ulaşımda sıkıntı vardı yolumuz şuan da bitti. Dünyanın en güzel en modern yolunu yaptık. Ben önümüzdeki bir iki ay içinde burada rezervasyonların olmayacağını düşünüyorum çünkü aldığımız intiba o noktada. Çünkü bu çok özel bir su, burayı bilenler, tesisin ve yolun bu hale getirildiğini bilen insanlar buraya süratle istifade etmek için yarışacaklar. Bigadiç'in sütü, eti, güveçi, helvası, tatlı suyu var ve güzel yüzlü dost canlısı insanları var. O yüzden diyoruzki Bigadiç Balıkesir'in dinlendiği vakit geçirdiği, gönlünün hoş olduğu, hafta sonunu geçirmeye can attığı bir bölge".



Yatırımcıları bekliyoruz.

7 bin dekarlık bölgenin turizm yatırım teşvik alanında bulunduğunun altını çizen Başkan Avcu "Bizim sıcak suyumuz da var bunun turizmle ilgilenen arkadaşlarımız bilirler. Biz burada hem sıcak su temini konusunda hemde arsa temini noktasında bütün yatırımcıları davet ediyoruz. Biz belediye olarak sadece örnek olabilecek tesisi çalıştırma isteğimiz var. Burada olan zenginliklere yatırım yapılabilir. Bizim tüm yatırımcılara kapımız ardına kadar açık. Zaten seçim beyannamemizde söylemiştik ben buraya yatırım yapacak insanın ayağına kırmızı halı sererim" dedi.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarına Hisarköy Termal Tesislerini gezdiren Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu gazetecilerle voleybol maçı yaptı.

