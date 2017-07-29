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Ağrı'da baharatçıların yüzü civan perçemi ile gülüyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı'da baharatçılık yapan Caner Altın adlı baharatçı, vatandaşların civan perçemi adlı bitkiye rağbet gösterdiğini söyledi.

Ağrı'da, kış mevsiminde vatandaşların soğuk algınlığı ve çeşitli hastalıklardan korunmak için akın ettiği baharatçılara, vatandaşlar yaz mevsiminde havalarında sıcak olmasıyla beraber civan perçemine yoğun ilgi gösteriyor. Kent merkezi Vali Konağı Caddesi'nde yıllardır baharatçılık yapan Caner Altın adlı baharatçı, vatandaşların yaz mevsiminde civan perçemi'ni talep ettiklerini belirtti. Civan peçemi bitkisinin kırsal alanda yetiştiğini dile getiren Altın, "Bu bitkimiz kırsal ve dağlık alanlarda yetişiyor. Kışın bu bitkiyi çok az satıyoruz. Genelde kışın tüketilen bitkiler bellidir. Civan perçemi acı olan bir bitkidir. Şeker hastalığı, mide hastalıkları ve kadın hastalıklarına iyi geliyor" dedi.

(AS-AA-Y)



29.07.2017 17:33:58 TSI

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