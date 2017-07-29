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orkuteli Engelliler Derneği, Ankara'da TBMM'yi ziyaret etti

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 17:38
orkuteli Engelliler Derneği, Ankara'da TBMM'yi ziyaret etti
Korkuteli Engelliler Derneği, Ankara'da TBMM'yi ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) -Korkuteli Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi, Ankara'da milletvekillerini ve Anıtkabir'i ziyaret ettiler.
Korkuteli'nde engelli ve engelli ailelerinin sesi olan Korkuteli Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KORENDER), Korkuteli'ndeki sıkıntıları ve sorunlara çözüm için Ankara'da TBMM'nin yolunu tuttu.
KORENDER başkan yardımcısı Gülsüm Kabadayı ve üye Gülşen Güler ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Antalya milletvekillerini ziyaret etti. Ak Parti Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti Şanlıurfa il başkanı Mehmet Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret ettiler.
KORENDER Başkan Yardımcısı Gülsüm Kabadayı, "Engelliler toplumun bir parçası ve yaşamın her alanında varız. Son yıllarda engelliler adına yapılan devlet politikaların oluşmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler sıkıntılarımızı paylaşırken niyetimiz yapılanları görmezden gelmek değil. Ancak birtakım sorunlarımız var ve hala devam ediyor" dedi.
Engelli vatandaşların taleplerinin takipçisi olacağını belirten Kabadayı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde ilk kez İstanbul'da engelliler kampı açılmıştı. Engellilerle ilgili devrim niteliğinde yasalar hükümetimiz zamanında çıkarıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Hükümetimiz engelli vatandaşlarımız için önemli çalışmalara imza atmakta. Bizlerde engellilerin taleplerini iletmek için Ankara'da Meclisi ziyaret ederek milletvekillerine taleplerimizi ilettik" diye konuştu.
(AD-AA-

29.07.2017 17:40:15 TSI
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