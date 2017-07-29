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Üç yazar imza günü düzenledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - 'Gritopya' ve 'Ona' adlı kitapların yazarı olan 3 yazar Adıyaman'da düzenlenen imza gününde okuyucularıyla bir araya geldi.

Adam Gibi Bir Yer'de gerçekleşen imza gününde 'Gritopya' kitabını birlikte yazan Yeşim Demir ve Pia Umy Y.G. ile 'Ona' kitabının yazarı Yakup Tosun, sevenleriyle bir araya geldi. İmza günü etkinliğine Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper ve kitap severler katıldı. Yazarlar kitaplarını imzalayarak okuyucularına takdim etti.

İmza gününde konuşan Yazar Yeşim Demir, Türkiye'de kitap okuma oranını arttırmak için ülkeyi gezdiklerini ve Adıyaman'ın kültür alt yapısının çok geniş olduğunu ifade etti.

Demir, imza günü etkinliğine Adıyaman'dan başladıklarını kaydederek, Adıyaman'ın çok beğendiklerini söyledi.

Yazar Pia Umy Y.G. ise konuşmasında, Yeşim Demir ile birlikte kaleme aldıkları kitabı herkesin okumasını tavsiye gederek, bir farkındalık ve öncülük etme adına Adıyaman'a geldiklerini kaydetti.

Yazar Yakup Tosun'da konuşmasında Adıyaman'da kitap tanıtım günleri düzenlenmediğini ve Adıyaman'da böyle güzel bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, ilginin çok iyi olduğunu aktardı.

(AHM)



29.07.2017 17:48:22 TSI

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