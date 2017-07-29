Kazada ölen dekan memleketinde defnedildi
(Fotoğraflı)
Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin memleketi Malatya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
43 yaşındaki dekan Murat Sezgin için, Şehir Mezarlığında ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Çok sayıda yakınının katıldığı cenaze namazı sonrası Sezgin'in cenazesi gözyaşları arasında şehir mezarlığında defnedildi. Ailesiyle birlikte Sinop'tan tatil için memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesine gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in kullandığı otomobil, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yön tabelasına çarpmış, kazada sürücü Sezgin hayatını kaybederken öğretmen eşi Mecbure Tülay ile 7 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin ise yaralanmıştı.
(SD-Y)
29.07.2017 18:18:59 TSI
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