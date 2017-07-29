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Burhaniye'de amfi tiyatro inşaatında sona yaklaşıldı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 18:18
Burhaniye'de amfi tiyatro inşaatında sona yaklaşıldı
Burhaniye'de amfi tiyatro inşaatında sona yaklaşıldı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın girişimleri sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Taylıeli Mahallesine yapılan Amfi Tiyatro'nun yapımında sona geliniyor. Burhaniye'nin prestij projelerinden bir tanesi olan Amfi Tiyatro inşaatı büyük oranda tamamlandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 5 bin kişilik çim amfi tiyatronun inşaatı hızla sürerken, Burhaniye'nin vizyon projelerinden bir tanesi olan Amfi tiyatro için ekipler hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Oturma alanlarının yapıldığı tesiste, sahne düzenlemesi ve mesire alanlarının yapımı ile devam eden işlerin Ağustos sonu gibi bitmesi planlanıyor. Taylıeli mahallesinde, Körfez manzaralı Amfi Tiyatro, turistik bir bölge olan Burhaniye'nin gelişmesinde önemli rol oynayacak. Körfezin en büyük amfi tiyatrosu olma özelliğinin yanı sıra modern ve bölgenin doğal yapısının bozulmadan yapılan amfi tiyatro, körfezde bir ilk olarak cazibe merkezi olacak. Yaklaşık 73 dönüm arsa alanı üzerinde yapılan ve bin 311m2 toplam inşaat alanına sahip olan Amfi tiyatro ayrıca 503 m2 de ticari alanı kapsıyor. Alışveriş yerleri, kafe ve restoran gibi sosyal donatı alanlarına sahip olan amfi tiyatroya bağlı olarak mesire alanlarının yapımı da devam ediyor. 28 adet kamelya ve yürüyüş yollarının yapımının devam ettiği amfi tiyatro, ayrıca çocuk oyun gurupları ile de her yaştan insana hitap ediyor. Mahalle içinde yol düzenlemelerinin de başlayacağını belirten yetkililer, ince işlerin ardından Ağustos sonu veya Eylül başında tesliminin yapılacağını bildirdi.
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29.07.2017 18:20:39 TSI
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