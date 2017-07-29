MHP Yeşilyurt ilçe kongresi yapıldı
(Fotoğraflı)
Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt ilçe başkanlığında gerçekleştirilen olağan kongre ile mevcut başkan Mehmet Ali Kaya güven tazeledi.
Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ve tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan Mehmet Ali kaya 153 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan MHP Malatya İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı kongre sürecinin devam ettiğini belirterek yeniden ilçe başkanlığına seçilen Kaya'ya başarılar diledi.
Kongreye katılan MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'da kongrenin MHP camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
(SD-Y)
29.07.2017 19:33:32 TSI
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