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İbrahim Bedir güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Bedir güven tazeledi.

Olağan genel kurulu yapılan Karabük Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığa İbrahim Bedir yeniden seçildi. Tek liste ile gidilen seçim sonrası güven tazeleyen dernek başkanı İbrahim Bedir "Sosyal sorumluluk projelerimiz dün olduğu gibi bundan sonrada devam edecek. Hemşehrilerimizin ve Karabük kentinin sorunların da yine üzerimize ne düşerse yapacağız" dedi.

(YE-YE-Y)



29.07.2017 19:57:03 TSI

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