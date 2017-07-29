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Şehitkamil, tüm çiftçilerin yüzünü güldürecek

- 582 kilometre arazi yolu açılarak 66 mahalle birbirine bağlandı

- Çalışmalar 2018'de tamamlanacak



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Büyükpınar Mahallesinde yürütülen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Bu yıl itibariyle son 10 köyümüz kaldı. Allah, kısmet ederse 2018 yılının sonuna kadar son 10 köyümüzün de arazi yollarını bitirmiş olacağız" dedi.

Yasa ile köyden mahalle statüsü kazandırılan alanlardaki 66 mahallenin birbiriyle bağlantısını sağlayacak 582 kilometre arazi yolu açan Şehitkamil Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2018 yılının sonuna kadar tüm arazi yollarının açılacağını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Çalışma dönemimizin sonuna kadar tüm mahalle olan köylerimize girmiş olacağız. Kırsal alanda arazi yolu açılmamış yer kalmayacak. Derdimiz, vatandaşlarımızın tarım yaparken daha rahat ulaşımını sağlamak. Vatandaşlarımızın arazisine rahat bir şekilde gidip gelmesi, ürünlerini rahat bir şekilde getirmesine olanak sağlamak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Çiftçilerimizin ulaşabilecek her noktaya ulaşmaları noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Aldığımız destekle çok hızlı yol alıyoruz"

Büyükpınar Mahallesinde yaptığı incelemelerin ardından arazi yollarının açılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle mahalle olan köylerimizin arazi yollarının yapılmasıyla ilgili çalışmalara başlamıştık. Bu yıl itibariyle son 10 köyümüz kaldı. Allah, kısmet ederse 2018 yılının sonuna kadar son 10 köyümüzün de arazi yollarını bitirmiş olacağız. Büyükpınar Mahallemiz, şehre çok yakın ama yıllardır ihmal edilmiş bir noktada. Burada neredeyse 100 yıla yakın ömrü olan fıstık ağaçları var. Burada yaşayan vatandaşlarımız, yıllardır katır sırtında arazisine gidip gelmek zorunda kaldı. Çiftçimiz, birkaç günlük azığını alıp arazisinde konaklamak zorunda kalıyordu. Azığı biten çiftçimiz, tekrar köye gidip gelmek zorunda kalıyordu. Çiftçimiz, mahsul zamanı ürünlerini toplayıp yine katır sırtında ya da insan sırtında taşımak zorunda kalıyordu. Tabi gönül ister ki bu işi daha önceden yapalım ama diğer bütün köylerin de hepsinin yollarını bir anda açma imkanımız olmadığı için şimdi Büyükpınar'dayız. Vatandaşlarımızdan aldığımız destekle çok hızlı yol alıyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli konu, karşılıklı iletişimlerin açık olmasıdır. Vatandaşlarımızın vermiş olduğu destekle de işlerimiz en seri şekilde yapılıyor. İnşallah çiftçilerimiz, bu yıl hasatlarını araçlarıyla arazilerine gidip gelip, temin etme imkanlarına sahip olacak. Önümüzdeki yıl da bakımlarını yapabilecekleri zamanda da yine rahatlıkla gelip gidebilecek, binek araçlarının da gelebileceği standartta arazi yollarını inşallah Büyükpınar Mahallesinde en kısa sürede bitirmiş olacağız. Şimdiden tüm çiftçilerimize bol, bereketli, hasat dönemi temenni ediyorum" dedi.

"Bugüne kadar hiç görmediğimiz hizmetleri görüyoruz"

Yapılan hizmetlere ilişkin açıklamada bulunan Büyükpınar Mahalle Muhtarı Halil Terlemez, "Arazi yollarımız, en iyi şekilde açılıyor. Hayvanlarla gelemediğimiz arazilere, şuan araçlarımızla gelebiliyoruz. Eskiden arazilerimize hayvanlarla gelip ürünlerimizi toplayabiliyorduk. Ürünlerimizi bu arazilerden sırtımızda veya hayvanlarla taşıyorduk. Bugüne kadar hiç görmediğimiz hizmetleri görüyoruz. Şuan araçlarla arazimize rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu hizmetlerinden dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



29.07.2017 20:15:04 TSI

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