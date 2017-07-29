ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uyuşturucu zanlıları tutuklandı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 20:26
Uyuşturucu zanlıları tutuklandı
Uyuşturucu zanlıları tutuklandı

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan uygulamada bir otomobilde 4 kilo uyuşturucu ve 1 adet ruhsatsız silah ile yakalanan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce İzmir - Milas karayolu üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan 34 KK 3895 plakalı otomobilden uyuşturucu madde arama köpeği Oscar'ın da katılımıyla aracın torpido bölümünün arkasına gizlenmiş ruhsatsız silah, ön sis farları bölümüne gizlenmiş 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle araçta bulunan D.Y. ve S.C. gözaltına alınmıştı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık piyasa değeri 50 bin TL olan ve Mardin'den Bodrum'a götürdükleri tespit edilen uyuşturucu madde ile yakalanan D.Y. ve S.C. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma' suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
(ÇP-MB-Y)

29.07.2017 20:28:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yörük şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL

YÖRÜK ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Menteşe'de esrar yakalandı
YEREL

MENTEŞE'DE ESRAR YAKALANDI
Milas'ta uyuşturucu zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL

MİLAS'TA UYUŞTURUCU ZANLILARI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ölüm eczane yolunda yakaladı
YEREL

ÖLÜM ECZANE YOLUNDA YAKALADI
Milas'ta zehir tacirleri adliyeye sevk edildi
YEREL

MİLAS'TA ZEHİR TACİRLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Milas - Yatağan karayolu çözüme kavuşuyor
YEREL

MİLAS - YATAĞAN KARAYOLU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Milaslı fırıncılara hijyen eğitimi verildi
YEREL

MİLASLI FIRINCILARA HİJYEN EĞİTİMİ VERİLDİ
Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kalite belgesi aldı
YEREL

MİLAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE BELGESİ ALDI