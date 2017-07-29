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Yörük şenliği renkli görüntülere sahne oldu



(Fotoğraflı -l)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Yayla Karaçulha düzenlenen Yörük Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Yayla Karaçulha Mahallesi'nde Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen şenlikte, mahalle meydanından güreş sahasında at, eşek, keçi, koyunlarla güreş sahasına yürüyüş gerçekleşti.

Şenliğe Seydikemer Esnaf Odası Başkanı Harun Sağır, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ve Ak Parti Muğla Eski Milletvekili Ali Boğa katıldılar.

Yörük oyunlarının oynandığı şenlikte daha sonra halat çekme, çuval, yoğurt içinde para bulma, sandalye kapmaca yarışı yapıldı. Kadınlar ve erkeklerin katıldığı sandalye kapmaca ile çuval yarışında yarışmacılardan düşenler oldu. Yarışmalarda renkli görüntüler oluştu.



Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı, Bu yıl ikincisini yaptığımız şenliğin amacının mahallede Yörük kültürünü canlı tutmak olduğunu söyledi. Hancı "Etkinlikleri halkın destekleriyle gerçekleşiyor.Etkinlikler kapsamında birçok yarışma düzenledik. Dereceye girenlere ödül veriyoruz. Etkinliklerle kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Atalarımızın yaşadıklarını bizden sonraki nesle aktarıyoruz " dedi.

Şenliğe katılan Hafize Kiziroğlu, kendilerinin Yörük olduğunu, şenlikle kültürlerinin yaşatıldığını çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Emine Dağdelen ise şenliğin çok eğlenceli geçtiğini, yeni neslin çok mutlu olduğunu herkesin ata bindiğini ifade etti.

(MB-Y)



29.07.2017 20:30:07 TSI

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