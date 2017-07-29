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Özdilek yüzlerce çocuğa erkekliğe ilk adımı attırdı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 21:14
Özdilek yüzlerce çocuğa erkekliğe ilk adımı attırdı
Özdilek yüzlerce çocuğa erkekliğe ilk adımı attırdı

(Fotoğraflı)

Burak Türker
BURSA (İHA) - Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil San. A.Ş. tarafından 15'incisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleniyle 268 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.
Özdilek tarafından 1992 yılından bu yana geleneksel hale gelen sünnet şöleninde bu yıl 268 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Bugüne kadar bin 775 çocuğun sünnet edilmesine olanak sağlayan geleneksel sünnet şöleni, Yalova Yolu üzerindeki Özdilek Tesisleri'nin arka otopark çim alanında gerçekleştirildi. Sünnet operasyonun ücretsiz olarak hastanede gerçekleştirildiği Özdilek sünnet şöleni Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. 15'inci geleneksel sünnet şöleni ile ilgili açıklamalarda bulunan Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, "1992 yılından beri geleneksel hale getirdiğimiz sünnet cemiyetlerimiz devam ettiriyoruz. Bu yıl 268 çocuğumuz erkekliğe ilk adımını attı. Buna vesile olmak bizim için büyük bir mutluluktur. 1972 yılında kurulan Özdilek, bugüne kadar bir çok alanda hizmet vermeye çalıştı. Bununla beraber, buradan 6 bin 500 kişi ekmek yiyor. Allah'ın izni ve devletimizin müsaadesiyle hizmetlerine devam edecek. İnsanların yaşamına faydalı olmak bizim için büyük bir haz. Biz kendimize Özdilek ailesi diyoruz ve bir arada olmaktan çok mutluyuz" dedi.
Sünnet olan çocuklar ile tek tek ilgilenen Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, erkekliğe ilk adımı atanların da cebine harçlık vermeyi ihmal etmedi. Yemeklerin yendiği ve hoş sohbetlerin edildiği sünnet şöleni Kuran-ı Kerim ve mevlit okunmasıyla son buldu.
(BRK-AŞ-Y)

29.07.2017 21:14:42 TSI
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