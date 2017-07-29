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Ülkü Ocaklı gençler pedal çevirerek uyuşturucuya 'hayır' dedi



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı uyuşturucuya karşı bisiklet sürerek tepkilerini dile getirdi.

Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bisiklet sürme etkinliğinde Ülkü Ocaklı gençler madde bağımlılığına karşı olduklarını gösterdi.

Milli İrade Parkı'ndan başlanarak Kapalı Spor Salonu, Atatürk Caddesi ve başlangıç noktasında son bulan etkinlik basın açıklamasıyla son buldu. Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, Uyuşturucuya verilen paraların terör örgütlerine maddi kaynak olarak gittiğini söyledi.

Taşçı, canilerin gözlerini tertemiz gençliğe diktiğini ve geleceği karartmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Ölüm haberleriyle dünya kamuoyunda yankı bulan ve bunca mücadeleye rağmen kullanım oranları giderek artan uyuşturucu maddeler ve madde bağımlılığı en can yakıcı sorun haline gelmiştir. Uyuşturucuya verilen her para terör örgütlerine maddi kaynak sağlamaktadır. Bu caniler gözlerini tertemiz gençliğimize dikmiş ve geleceğimizi karartmayı hedeflemiştir. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey'in talimatıyla yeni cephemizin adı 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Savaştır'. Toplumda kangren haline gelmiş madde bağımlılığı konusunda bizler gençlerimizin maddenin esiri olmaması için yoğun gayret göstermekteyiz. Kıymetli Türk Gençliğinin damarlarındaki asil kanı kirletmesine kayıtsız kalamayız. Tarihi ve kültürel kökleri hala canlı olan, mensup olduğu ahlaki değerleri bir şekilde korumayı başarmış Türkiye'nin geleceği olan gençlerini de koruması elzemdir. Bizim hala gidilecek yolumuz, tükenmemiş umudumuz, gerçekleştirilecek ülkülerimiz var" dedi.

(BGY-AŞ-Y)



29.07.2017 21:15:27 TSI

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