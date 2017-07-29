Rektör Gündoğan, Büyükerşen'e yapılan saldırıyı kınadı
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Kadir Arslan
ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yapılan saldırıyı kınadı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, önündeki sandalye ve masaların kaldırılması talimatını verdiği kafenin önünde akşam saatlerinde saldırıya uğramıştı. İki kişinin gözaltına alındığı olayla alakalı kınama mesajı yayımlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'in saldırıya uğradığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sayın Büyükerşen'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; menfur olayın faillerinin gereken cezayı almalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
(KA-Y)
29.07.2017 22:42:54 TSI
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