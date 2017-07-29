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Aysultan Kadınlar Plajı açıldı

- Antalya Büyükşehir Belediyesinin Alanya'da yapımını tamamladığı Aysultan Kadınlar Plajı, düzenlenen törenle hizme açıldı.



(Fotoğraflı)



Ahmet Mervan Taş

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde hizmete soktuğu Sarısu Kadınlar Plajının ardından ikinci kadınlar plajını Alanya ile Gazipaşa arasında hizmete açtı. Yapımı yaklaşık 2 milyon liraya mal olan Aysultan Kadınlar Plajı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, AK Pati Antalya Milletvekilleri Göçen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından hizmete açıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Gazipşa Belediye Başkanı Adil Çelik, "Cennet annelerin ayağının altındadır" diyen peygamberin ümmeti olarak kadınlara verdikleri değeri ve önemi bu projeyle gösterdiklerin belirterek bu hizmetin yapılan yüzlerce hizmetin önünde bir hizmet olduğunu vurguladı.

Antalya Milletvekil Gökçen Erdoğan Enç, yapılan bu hizmetle alternatif oluşturduklarını söyledi. 640 kilometre sahil şeridi bulunan Antalya'da yaklaşık 2 kilometrelik alanın kadınlara ayrıldığını dile getiren Enç, "Bu sahilleri sadece baş örtülü olanlar değil, herkes kesim tarafından tercih ediliyor. Bu özel durumu bayanlara sağladığı için Menderes Başkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Yasasının önemine vurgu yapan Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da, "Düşünün bu Büyükşehir Yasası olmasa, güçlü iktidarımız ve uyumlu çalışan belediye başkanlarımız olmasa bu hizmetler nasıl yapılacaktı" diye konuştu.

Kadınlar Plajımın mimarı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Antalya'da başlattıkları Kadınlar Plajı uygulamasının pek çok yere örnek olduğunu söyledi. Kadınlar plajı hizmetini sadece Antalya'da alabildiği için buraya gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafir olduğunu vurgulayan Başkan Türel, "2 milyon yaklaşık bir harcamayla bu plajın altyapısın oluşturduk, şezlonglarını koyduk, büfeler, kabinler, peyzaj çalışmasıyla çok güzel bir alan inşa ettik ancak altını çizmek istediğim bir nokta var: Burası piknik alanı değil. Burayı bir piknik alanına dönüştürdüğümüz zaman buranın plaj olma özelliği kalmıyor. Antalya'da benzer sorun yaşadık" diyerek kadınları plaja sahip çıkmaya çağırdı.

Kadınlar plajını sadece baş örtülü bayanların değil her kesimden kadının kullandığını belirten Başkan Türel, "Turistler, gayri Müslimler, Alman'ı Rus'u hepsi burayı kullanıyor. Antalya'da ilk kez deniz kenarına gelmiş kadınlarla karşılaştık. Antalya Sarısu plajını açtık. Bir kadın kardeşimiz bana ne dedi biliyor musunuz? 'Ben 30 yıldır hep denize uzaktan baktım. Senin sayede geldim Allah'ın izniyle ayağımı sokacağım, Allah razı olsun senden' dedi. İşte mesele bu. Biz herkese hizmet vermek zorundayız. Biz kimseyi giyimiyle kuşamıyla yargılamıyoruz. Antalya kadınlar plajı güya insanları ayrıştıracakmış. Ne oldu bütün kadınlar orada buluştu. Denize gelmeyen, gelemeyen, tek aşına buralar gelemeye cesaret edemeyen kardeşlerimiz denize gelme imkanı buluyor. Biz esasen, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gereğini yapıyoruz. Buraları özgürce denize girmek isteyen herkesin. Efendim neden plajlar karışık değil diyorlar. Gökçen Hanım söyledi. 640 kilometrenin sadece 2 kilometresi kadınlar için. Geri kalan her yerde git gir denize" dedi. Turizmi bir barış sektörü olduğunu da sözlerine ekleyen Türel, şunları söyledi:

"Siyesi ilişkiler bugün iyi yarın kötü olur. Milletler arasında husumete gerek yoktur. Bizim derdimiz halklarla değil, hatalı kararlar alan siyasetçilerledir. Antalya'da bir İran vatandaşı, bir Filistin vatandaşı ve hatta bir İsrail vatandaşı aynı havuzda yüzüyor. Barış içinde, huzur içinde yüzüyor. Bir Ukrayna vatandaşı ile Rus vatandaşı aynı yerde tatil yapıyor. Turizm bir barış sektörüdür. Alanya buna en büyük katkıyı sağlayan bir destinasyondur."



29.07.2017 22:50:06 TSI

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