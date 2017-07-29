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Biga'da kaza; 1 yaralı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 23:07
Biga'da kaza; 1 yaralı
Biga'da kaza; 1 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesi İnönü caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bandırma Çanakkale çevre yolunda seyir eden 17 KE 823 plakalı otomobil sürücüsü, karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı. Kazada, araç sürücüsü Musa Orta yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Orta'nın sağlık durumunun iyiolduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(GD)

29.07.2017 23:09:36 TSI
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