Kuşadası'nda trafik kazası; 5 yaralı
(Fotoğraflı)
Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası çevre yolu üzerindeki Sanayi kavşağında saat 03.00'de meydana gelen trafik kazasında ışık ihlali yapan iki özel otomobil birbiriyle çarpıştı. Kaza sırasında araçlarda bulunan 5 kişi, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Ağır yaralanan ve durumları ağır olan 5 kişi ilk müdahalenin ardından ambülanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne nakledilerek, tedavi altına alındı.
(ZH-MB-Y)
30.07.2017 05:53:51 TSI
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