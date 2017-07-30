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Van'da motosikletler denetlendi



VAN (İHA) - Van'da polis ekipleri tarafından motosikletlere yönelik yapışan uygulamada 90 bin 652 TL cezai işlem uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 81 ilde motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Van'da dün 08.00 - 22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada 146 şahıs ve 119 motor sorgulanırken, 59 motosiklet bağlandı, 68 motosiklet ve 75 şahsa toplamda 90 bin 652 TL ceza uygulandı" denildi.

(EKİP-ŞAK-Y)



30.07.2017 08:12:04 TSI

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