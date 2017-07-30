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15 Temmuz şehidi adına Muay Thai Turnuvası düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Şampiyon Muay Thaiciler 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü ve Özel Harekat Şube Müdürü için Düzce'de ringe çıktılar. Anıtpark Meydanında gerçekleştirilen şölende Türkiye şampiyonu Muay Thaiciler kupa almak için kıyasıya yarıştı.

Düzce'de Anıtpark Meydanında bu yıl 3. düzenlenen Muay Thai Gençlik Şöleni,nde Muay Tahai sporcuları 15 Temmuz Şehidi Düzceli Emniyet Müdürü ve Özel Harekat Şube Müdürü Ufuk Baysan adına verilen kupaları alabilmek için kıyasıya ringde ter döktüler. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Bolu, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Eskişehir'den gelen 32 Muay Thai sporcusu 16 müsabaka yaparak şampiyon olmaya çalıştı.

Düzenlenen Gençlik Kupasına Muay Thai Federasyonu Başkanı Halil Durna'nin yanı sıra Muay Thai Doğu Marmara Bölge Başkanı Birol Aksu, 15 Temmuz Şehidi Ufuk Baysan'ın Babası Ramazan Baysan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Düzce Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Atay ile şehitler aileleri katıldı. Anıtpark meydanında kurulan dev ringde Türkiye şampiyonu ve Dünya derecesi yapmış sporcular kıyasıya ter döktü. Müsabakalar öncesinde ise Düzce Belediyesi Mehter Takımı ve Düzce Abhaz Kültür Derneği Halk Dansları ekibi gösteri yaptı.

Muay Thai Federasyonu Başkanı Halil Durna yaptığı konuşmada; şenliğe değinerek 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı. Halil Durna; "Bugün bu şampiyonayı ve sporcuları izlerken aynı zamanda bu şenliği düzenlemiş olduğumuz şehidimizin ve şehitlerimizin adına onlara Allah rahmet eylesin diyorum. O gece yaşananları ise lanetliyor ve bugün yaşadığımız günlere şükrediyorum. Özellikle de bu bölge göçmenlerin bölgesidir. Abazaların, Çerkezlerin bölgesi yani göçmenliğin ne olduğunu, vatansızlığın ne olduğunu veya yerinden edilmenin ne olduğunu bilenlerin bölgesidir. Yani çok basite indirgenecek bir olay değil 15 Temmuz. O gecede Allah yardımcımız oldu. Olaylar çok daha fazla büyümeden engellendi. Ama önemli olan iç kargaşa çıkartmak ve ülkemizi bölmekti. Bunun önüne geçildi. Burada 15 Temmuzda biz bugün rahat edelim diye canını verenler adına spor ile buluşuyoruz" dedi.

Şehit 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan ise konuşmasında; "15 Temmuz bu ülkenin gördüğü en karanlık günlerden birisi. Ama gönlü geniş kalbi büyük insanlarımız tarafından tahmin edilemeyecek büyüklükte bu olay bertaraf edildi. Aksinin olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Böylesi bir sivil vahşet, böylesi bir kalkışma üstelik kendi insanına yapılan kalkışma affedilebilir, bağışlanabilir bir şey değil. Bir yabancının hatta düşman askerinin bile bir sivile yapmadığını kendi insanımıza kullanmak. Ben tarif edemiyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Babası Ramazan Baysan'a Turnuva plaketi Muay Thai Federasyon Başkanı Hali Durna tarafından verildi. Ardından ise turnuvaya geçildi. Turnuvada Düzce ve diğer şehirlerden gelen sporcular ringde birbirleriyle şampiyon olabilmek ve kupayı kazanabilmek için kıyasıya dövüştü. Turnuvada eşleşen sporcular ise karşılaşma sonrasında kupalarını aldılar.

(AOÇ-Y)



30.07.2017 09:38:53 TSI

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