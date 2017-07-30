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Kayserispor sezonu taraftarıyla birlikte açıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonu taraftarlarıyla birlikte açacak.

Açılış programı kapsamında 6 Ağustos'ta düzenlenecek olan etkinliklerde Türk Pop Müziğinin sevilen isimleri Hande Yener ve Murat Dalkılıç'ın sahne alacağı gecede, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbol takımının tanıtımı, takımın kendi arasında sarı takım ve kırmızı takım olarak ayrılarak yapılacak gösteri maçı, ışık, ses ve havai fişek gösterileri ile birçok sürpriz programlar düzenlenecek.

Açılış programı 6 Ağustos tarihinde saat 19:00'da Kadir Has Stadyumu'nda yapılacak.

(TB-Y



30.07.2017 09:41:22 TSI

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