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Bıçakçılarda bayram hareketliği başladı

30 Temmuz 2017 Pazar, 09:44
Bıçakçılarda bayram hareketliği başladı
Bıçakçılarda bayram hareketliği başladı
- Bıçakçılar kurbana hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

Mustafa Köken
ESKİŞEHİR (İHA) - Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kalması nedeniyle bıçakçılar bayram hazırlıklarına başladı.
Sıcak sular bölgesinde 25 yıldır bıçak satışı yapan Erhan Erdoğan, Kurban bayramı yaklaştıkça kendi işlerinin de hızlanmaya başladığını söyledi.
Bıçak satışı, bilemesi ve tamiri yaptıklarını belirten Erdoğan, "Yavaş yavaş vatandaşlar bıçaklarını bilemeye getiriyorlar. Asıl yoğunluk son 10-15 gün kala oluyor. Şimdiden getirenler son günlerde yoğun olduklarından dolayı şimdiden bıçaklarını biletiyorlar. İlk önce yaptığım işi kendim beğenmem lazım. 5 aşamada bıçakları biliyorum. 1 aşamada bıçağın kabası alınıyor, 2. aşamada kabadan kalan tırtıklarını, 3. aşama da çapağını çıkarır, 4. aşama bıçağın çapağını alır, son aşama da ise, keçe bezle temizlenip hazır hale gelir. Bıçağı 2 liraya, satırları 3 ila 4 lira arasında biliyoruz. Bıçak fiyatları ise 10 liradan 60 liraya kadar değişiyor" dedi.
Kurban kesimi için ucuz bıçak alınmaması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "2 çeşit çelik vardır, biri plakadır yani çok iyi olmayanı diğeri çubuk çeliktir bu iyi olanıdır. Alacak kişiler bıçakçılara sorsun iyisini kötüsünü. Hayvana eziyet çektirmemek için kurban kesecekler hem iyi bıçak almalı hem de elindeki bıçağı ve satırı mutlaka bilemelidir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kurban Bayramına yaklaştıkça yoğun olduklarını, sıra beklemek istemiyorlarsa bıçak bilemeye geleceklerin şimdiden biletme işini yaptırmalarını tavsiye etti.
(MKÖ-AS-Y)

30.07.2017 09:46:05 TSI
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