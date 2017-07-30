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Esstore yeni sezon ürünleri tanıtmak için stant açtı

30 Temmuz 2017 Pazar, 09:45
Esstore yeni sezon ürünleri tanıtmak için stant açtı
Esstore yeni sezon ürünleri tanıtmak için stant açtı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirspor'un resmi satış mağazası Esstore, yeni sezon ürünlerini tanıtmak ve takıma katkı sağlamak için stant açtı.
Adalar mevkiinde açılan stantla yeni sezon ürünler taraftara sunulurken, takımada katkı sağlanması amaçlanıyor. Esstore satış sorumlusu Ömer Sakarya, Eskişehirspor Kulübüne katkı sağlamak ve yeni sezon formaları tanıtmak için stant açtıklarını söyledi. Adalar mevkiinde açtıkları stantta taraftarın büyük ilgisi olduğunu belirten Sakarya "Hem yeni formaları tanıtmak hem de takıma katkı sağlaması için Cuma günü stantımızı açtık. Satışlarımız şuan iyi, talep ve ilgi yoğun. Stantta şal, forma, şapka, oyuncak, çocuk takımları, formları bunların satışını yapıyoruz. İnsanların alması önemli değil, bizim için önemlisi ilgilenmeleri. Yeni sezon formları taraftar çok beğendi, en çok ona ilgi var" dedi.
Yeni ürünleri görmeleri ve takıma destek için taraftarları beklediklerini söyleyen Ömer Sakarya, önümüzdeki günlerde de şehrin belli bölgelerinde stant açacaklarını sözlerine ekledi.
(MKÖ-AS-Y)

30.07.2017 09:47:30 TSI
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