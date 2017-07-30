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Çiftçilerin temmuz sıcağında tırpanla ot biçme çilesi

30 Temmuz 2017 Pazar, 09:47
Çiftçilerin temmuz sıcağında tırpanla ot biçme çilesi
Çiftçilerin temmuz sıcağında tırpanla ot biçme çilesi

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA)  Van'ın Başkale ilçesinde temmuz sıcağına denk gelen ot biçme sezonu, hayvan yetiştiricilerine zor günler yaşatıyor.
Hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Başkale'de hayvan yetiştiricilerinin zorlu mesaisi başladı. Hayvanlarının kışlık yemini hazırlamak için kolları sıvayan hayvan yetiştiricileri, temmuz ayının kavurucu sıcaklarında tırpanlarla ot biçiyorlar. İlçeye bağlı Örenkale Mahallesi'nde yaşayan Hamza Kırkler, yaklaşık 250 küçükbaş hayvanının olduğunu belirterek, kardeşleri ve yeğenleri ile birlikte sabahın erken saatinden itibaren ot biçmek için tarlaya gittiklerini söyledi. Hayvanlarının kışlık yemini hazırlamak için kavurucu sıcaklarda tırpan çektiklerini ifade eden Kırkler, "Bu yıl beklenen verimi alamadık. İşlerimiz oldukça zor. Her yıl yaklaşık 4 bin bağ ot biçiyoruz. Arazi şartları nedeni ile biçerdöverin etkisiz kaldığı alanlarda tırpanlarla ot biçiyoruz" dedi.
Şefik Caner isimli hayvan yetiştiricisi ise, "Hem biçerdöver hem de tırpanla ot biçiyoruz. İşlerimiz çok zor ancak yapacak başka bir işimiz olmadığı için baba mesleğini sürdürüyoruz. Eğer ot biçmesek koyunlar elimizde kalır. Herhangi bir mesleğimiz olmadığı için hayatımız böyle devam edecek. Böyle geldi, böyle gidecek" ifadelerini kullandı.
(EE-ATL-Y)

30.07.2017 09:48:33 TSI
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